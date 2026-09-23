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Ludhiana News: कनाडा भेजने का झांसा देकर 85 लाख रुपये हड़पे, मामला दर्ज

Wed, 23 Sep 2026 05:31 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Wed, 23 Sep 2026 05:31 PM IST
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Case registered after 85 lakh was swindled under the pretext of sending a person to Canada
संवाद न्यूज एजेंसी
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लुधियाना। कमिश्नरेट पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गगनदीप सिंह धालीवाल के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। गगनदीप, जो मनी एक्सचेंज का कारोबार करता है, ने कुलतेज सिंह के परिवार को झांसे में लिया।
उसने उनके रिश्तेदार बलजिंदर सिंह सिद्धू को कनाडा भेजने का वादा किया। इसके एवज में उसने किस्तों और ऑनलाइन माध्यम से 85 लाख रुपये अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करवाए। काफी समय बाद भी बलजिंदर को कनाडा नहीं भेजा गया।
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पीड़ित परिवार को धोखाधड़ी का पता चला और उन्होंने पैसे वापस मांगे। आरोपी ने पैसे देने से इन्कार कर दिया और उन्हें परेशान किया। कुलतेज सिंह की शिकायत पर थाना सदर पुलिस ने अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी गगनदीप सिंह धालीवाल की तलाश कर रही है।
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