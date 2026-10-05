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Ludhiana News: मानसा की हरमनप्रीत ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा में हासिल किया 78वां स्थान

Mon, 05 Oct 2026 10:10 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Mon, 05 Oct 2026 10:10 PM IST
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Harmanpreet from Mansa secured 78th rank in Central Armed Police Force exam
संवाद न्यूज एजेंसी
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मानसा। मानसा जिले के गांव साधुवाला की हरमनप्रीत कौर ने वर्ष 2025 की संघ लोक सेवा आयोग की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा में देशभर में 78वां स्थान हासिल किया है। परीक्षा का परिणाम हाल ही में घोषित हुआ। हरमनप्रीत ने अकाल अकादमी कोरीवाड़ा में पढ़ाई की है। उनके माता-पिता डॉ. बिक्करजीत सिंह साधुवाला और डॉ. वीरपाल कौर साधुवाला ने बताया कि हरमनप्रीत ने इस परीक्षा को चुनौती के रूप में लिया और मेहनत व लगन से सफलता हासिल की।
डॉ. बिक्करजीत सिंह ने बताया कि हरमनप्रीत ने 12वीं कक्षा में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में मेरिट हासिल की थी। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से एमए और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू की। इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की परीक्षा दी। हरमनप्रीत ने अधिकतर पढ़ाई ऑनलाइन और घर पर रहकर की।
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उन्होंने बताया कि हरमनप्रीत ने अप्रैल 2026 में पंजाब सिविल सेवा परीक्षा भी दी है, जिसका परिणाम अगले महीने आने की संभावना है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में चयन पर विधायक गुरप्रीत सिंह बनांवाली ने हरमनप्रीत को बधाई दी और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।
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