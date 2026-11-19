लुधियाना। महानगर के मुंडियां कलां इलाके में बुधवार देर शाम एक सुनसान प्लॉट से कपड़े में बंधा भ्रूण मिला है। पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।डॉक्टरी परीक्षण और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही भ्रूण का लिंग और गर्भ की अवधि का खुलासा हो सकेगा। मुंडियां कलां चौकी के हेड कांस्टेबल गुरिंदर सिंह के अनुसार, प्रकरण को बेहद संवेदनशील मानकर तफ्तीश की जा रही है। टीम मोहल्ले के निवासियों से जानकारी ले रही है और इलाके में लगे निगरानी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। संलिप्त व्यक्ति की पहचान के लिए पुलिस पोस्टमार्टम निष्कर्ष, इलाका निवासियों के बयान और कैमरों की तस्वीरों के सहारे सुराग जोड़ रही है। इस कड़ी में इलाके और नजदीकी अस्पतालों व निजी क्लीनिकों से भी आवश्यक विवरण तलब किया गया है।