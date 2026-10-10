फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Entrepreneurs in Punjab up in arms over mixed land use Protest in Ludhiana demanding permanent policy

पंजाब मिक्स लैंड यूज पर उद्यमी भड़के: स्थायी नीति की मांग पर लुधियाना में प्रदर्शन, एक साल की मोहलत नामंजूर

Sat, 10 Oct 2026 09:30 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Published by: Nivedita Updated Sat, 10 Oct 2026 09:30 AM IST
सार

नाराज कारोबारियों ने प्रधान जसविंदर सिंह ठुकराल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। उन्होंने उद्योग मंत्री अमन अरोड़ा का पुतला फूंका और असंतोष जताया। ठुकराल ने कहा कि एक साल की मोहलत उद्यमियों को मंजूर नहीं है।

विज्ञापन
Entrepreneurs in Punjab up in arms over mixed land use Protest in Ludhiana demanding permanent policy
लुधियाना में प्रदर्शन - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लुधियाना में मिक्स लैंड यूज वाले औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित करने का मुद्दा फिर गरमा गया है। सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए एक साल की समयसीमा बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि, इस फैसले से उद्यमियों को स्थायी राहत नहीं मिली है।
विज्ञापन


नाराज कारोबारियों ने प्रधान जसविंदर सिंह ठुकराल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। उन्होंने उद्योग मंत्री अमन अरोड़ा का पुतला फूंका और असंतोष जताया। ठुकराल ने कहा कि एक साल की मोहलत उद्यमियों को मंजूर नहीं है। उद्यमियों की मांग है कि इन क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए। इससे समस्या का स्थायी समाधान होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग न मानने पर विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आंदोलन की अगली रणनीति जल्द घोषित की जाएगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed