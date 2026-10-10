पंजाब मिक्स लैंड यूज पर उद्यमी भड़के: स्थायी नीति की मांग पर लुधियाना में प्रदर्शन, एक साल की मोहलत नामंजूर

विज्ञापन





नाराज कारोबारियों ने प्रधान जसविंदर सिंह ठुकराल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। उन्होंने उद्योग मंत्री अमन अरोड़ा का पुतला फूंका और असंतोष जताया। ठुकराल ने कहा कि एक साल की मोहलत उद्यमियों को मंजूर नहीं है। उद्यमियों की मांग है कि इन क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए। इससे समस्या का स्थायी समाधान होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग न मानने पर विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आंदोलन की अगली रणनीति जल्द घोषित की जाएगी।

विज्ञापन

लुधियाना में मिक्स लैंड यूज वाले औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित करने का मुद्दा फिर गरमा गया है। सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए एक साल की समयसीमा बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि, इस फैसले से उद्यमियों को स्थायी राहत नहीं मिली है।