Ludhiana News: ट्रक के केबिन में 20 किलो अफीम ले जाता चालक पकड़ा

संवाद न्यूज एजेंसीबरनाला। बरनाला पुलिस और सीआईए स्टाफ ने एक ट्रक चालक को 20 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश से अफीम पंजाब ला रहा था, जिसे विभिन्न शहरों में सप्लाई किया जाना था।पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल ट्रक भी कब्जे में लिया। पुलिस अधीक्षक (एच) बाल कृष्ण सिंगला के अनुसार, गुप्त सूचना पर राजस्थान नंबर का एक ट्रक रोका गया। तलाशी में ट्रक के केबिन से 20 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी जालंधर निवासी मंगल राम है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी एक नशा तस्करी गिरोह से जुड़ा है। यह गिरोह दूसरे राज्यों से अफीम और डोडा-पोस्त पंजाब में सप्लाई करता था। थाना सिटी बरनाला में मामला दर्ज है, पुलिस अन्य सदस्यों की तलाश में है।