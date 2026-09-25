Delhi NCR News: पटना का घोषित बदमाश रांची से गिरफ्तार

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नई दिल्ली। अपराध शाखा की टीम ने शस्त्र अधिनियम के मामले में घोषित बदमाश छोटू उर्फ प्रिंस (42) को झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया है। आरोपी पटना के पिंकू चौधरी गिरोह का बदमाश रहा है और हत्या, डकैती व लूट समेत 16 से अधिक मामलों में शामिल रहा है। वर्ष 2013 में दिल्ली में चार पिस्तौल और 20 कारतूस के साथ पकड़े जाने के बाद वह अदालत में पेश नहीं हुआ और 2018 में घोषित अपराधी घोषित किया गया था।पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा ने बताया कि टीम को आरोपी के रांची में होने की सूचना मिली थी। टीम ने अडेलहातू टोंटल चौक के पास घेराबंदी की तो आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछा कर उसे पकड़ लिया गया।आरोपी साथियों के साथ प्रतिद्वंद्वी गिरोह के बदमाशाों को निशाना बनाता था। पुलिस के अनुसार, गिरोह ने बदला लेने और वर्चस्व कायम करने के लिए हत्या व हत्या के प्रयास किए।