Noida News: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से टक्कर मारकर मौत का कारण बनने के आरोप में बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता आदित्य कुमार निवासी गोरखपुर ने तहरीर में बताया कि 31 अगस्त 2026 को दोपहर वह जीरो प्वाइंट से थोड़ा आगे नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक अज्ञात वाहन ने तेज गति और लापरवाही से उनके छोटे भाई सुजीत जाटव को पीछे से टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं कोतवाली विनोद कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।