Ludhiana News: नशे के खिलाफ दबिश, 70 से अधिक संदिग्ध राउंडअप

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बरनाला। पंजाब भर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बरनाला पुलिस ने रविवार सुबह करीब पांच बजे जिले में बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की। पुलिस टीमों ने नशे की बिक्री और सेवन के लिहाज से चिन्हित करीब 10 हॉटस्पॉट पर एक साथ दबिश दी। इस दौरान 70 से अधिक संदिग्धों को राउंडअप किया गया। कार्रवाई से पहले तकनीकी माध्यमों से संदिग्धों के मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारी जुटाकर उनका बैकग्राउंड वेरिफाई किया गया।एसएसपी सरफराज आलम ने बताया कि विशेष चेकिंग और तलाशी अभियान के दौरान नशा तस्करी समेत विभिन्न मामलों में 14 मुकदमे दर्ज कर 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 13 मामलों में एहतियाती कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने 327 ग्राम हेरोइन, 200 नशीली गोलियां और 170 लीटर लाहन बरामद की।उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई गिरफ्तारी और मुकदमों तक सीमित नहीं रहेगी। गांवों में छोटी बैठकें और स्कूलों में सेमिनार कर लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस पिकेट लगाने की प्रक्रिया चल रही है। बस स्टैंड के पीछे समेत अन्य क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जा रही है। नगर निगम के मेयर हसनप्रीत सिंह से संवेदनशील स्थानों पर लाइटिंग और सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी बातचीत चल रही है।