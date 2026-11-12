पंजाब में 1000 ग्रामीण खेल मैदान जनता को समर्पित: सीएम बोले- मैदान में रोज आया करो, अब लाइटें भी लगवा दीं

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पहले चरण में चार मई को 255 और दूसरे में 24 अगस्त को 509 मैदानों का उद्घाटन हुआ था। तीसरे चरण के 1000 मैदानों में फतेहगढ़ साहिब के 93 शामिल हैं। मैदानों में छह फीट ऊंची जालीदार चारदीवारी, पौधारोपण, रोशनी वाले पैदल रास्ते, महिला-पुरुषों के अलग शौचालय, भंडार कक्ष, पानी के पंप और जल निकासी की व्यवस्था होगी। बच्चों के लिए झूले व फिसलपट्टियां और चयनित मैदानों में 400 मीटर के छह लेन वाले दौड़ ट्रैक बनाए जाएंगे।हर गांव को फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट का सामान मिलेगा। इसमें गोल पोस्ट, वॉलीबॉल के खंभे-जाल, तीन फुटबॉल, तीन वॉलीबॉल और क्रिकेट किट शामिल हैं। फुटबॉल खेलने वाले युवाओं को जूतों के 36 जोड़े भी दिए जाएंगे। फुटबॉल और वॉलीबॉल के प्रशिक्षक मुफ्त प्रशिक्षण देंगे। मैदानों की देखभाल के लिए पंचायत समितियां बनेंगी जिनमें सरपंच, युवा क्लब अध्यक्ष, कनिष्ठ अभियंता, पंचायत सचिव और एक महिला सदस्य या खिलाड़ी शामिल होगी।मान ने कहा कि प्रदेश में 600 ग्रामीण व्यायामशालाएं बनाई जा रही हैं जिनमें 500 पूरी हो चुकी हैं। नई खेल नीति के तहत 2022 से अब तक 40,415 खिलाड़ियों को 135 करोड़ रुपये पुरस्कार राशि दी गई है। ओलंपिक की तैयारी के लिए 15 लाख और एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आठ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।कपूरगढ़ के युवाओं ने पंचायती जमीन उपलब्ध होने का हवाला देकर स्टेडियम की मांग की। मुख्यमंत्री ने विधायक गुरिंदर सिंह गैरी बड़िंग को निर्माण की प्रक्रिया शुरू करवाने के निर्देश दिए। उत्साहित युवाओं ने उनके समर्थन में नारे लगाए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद, हरदीप सिंह मुंडियां और विधायक गैरी बड़िंग सहित अन्य नेता मौजूद रहे।