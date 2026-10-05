Ludhiana News: बरनाला में हथियारबंद युवकों की अंधाधुंध फायरिंग, बचाव
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Mon, 05 Oct 2026 10:08 PM IST
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संबद न्यूज एजेंसी
बरनाला। गांव खुडी के पास सोमवार देर शाम हथियारबंद युवकों ने आकाशदीप पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुरानी रंजिश के कारण हुई इस घटना में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ।
सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों की पहचान कर संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
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बरनाला। गांव खुडी के पास सोमवार देर शाम हथियारबंद युवकों ने आकाशदीप पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुरानी रंजिश के कारण हुई इस घटना में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ।
सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों की पहचान कर संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।