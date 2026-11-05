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Ludhiana News: अनुराग ठाकुर बोले- विकसित भारत 2047 के लिए स्वदेशी तकनीक और स्टार्टअप जरूरी

Thu, 05 Nov 2026 02:00 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:00 AM IST
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Anurag Thakur says indigenous technology and startups are essential for a 'Viksit Bharat' (Developed India) by 2047.
युवाओं से नवाचार को बढ़ावा देने का आह्वान
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोपड़। आईआईटी रोपड़ में तीन नवंबर को आयोजित इनोप्रन्योर 2026 में सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से नवाचार को बढ़ावा देने और रोजगार सृजक बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में स्वदेशी नवाचार की अहम भूमिका होगी।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनुराग ठाकुर ने आईआईटी रोपड़ के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एआई, डीप टेक, उन्नत विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा और जल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अवसरों का उल्लेख किया।
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आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रो. राजीव आहूजा ने अंतर्विषयी अनुसंधान, उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग तथा नवाचार की संस्कृति विकसित करने पर जोर दिया। डॉ. श्रेय पाठक ने स्टार्टअप के विचारों को सफल व्यवसाय में बदलने के लिए मार्गदर्शन, संस्थागत सहयोग और निवेशकों से समन्वय को जरूरी बताया।
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कार्यक्रम में नीति-निर्माताओं, उद्योगपतियों, निवेशकों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अनुसंधान और नए विचारों को उपयोगी तकनीक व सफल उद्यमों में बदलने पर चर्चा हुई।
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