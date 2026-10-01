पंजाब के अमृतपाल कनाडा में बने अरबपति: जीती 217 करोड़ की लॉटरी, पहले 32 हजार डॉलर समझा; निकला बंपर जैकपॉट

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अमृतपाल को पहले लगा कि उन्होंने 32 हजार डॉलर जीते हैं। उन्होंने अपनी कार में बैठकर मोबाइल एप से टिकट स्कैन किया था। कई बार जांच करने के बाद उन्हें 3 करोड़ 20 लाख डॉलर जीतने का पता चला। जीत की पुष्टि होने पर उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन को यह खबर दी।अमृतपाल ने कहा कि यह जीत उनकी जिंदगी बदल देगी। उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता माता-पिता और बहन की आर्थिक मदद करना बताया है। परिवार के लिए घर खरीदने और कुछ गाड़ियां खरीदने की भी उनकी योजना है। उनकी ड्रीम कार डॉज चैलेंजर है। अमृतपाल ने 19 सितंबर, 2026 के ड्रॉ का टिकट सरी से खरीदा था।उन्होंने 23 सितंबर को वैंकूवर स्थित बीसीएलसी कार्यालय में अपना पुरस्कार क्लेम किया। बीसीएलसी लॉटरी कॉरपोरेशन ने 29 सितंबर को सार्वजनिक रूप से उनकी जीत की घोषणा की। सुरक्षा कारणों से अमृतपाल का पंजाब में पता साझा नहीं किया गया है।