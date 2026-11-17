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पठानकोट। कांग्रेस नेता परगट सिंह ने पंजाब में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी और भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। पठानकोट में प्रेसवार्ता के दौरान परगट सिंह ने कहा कि पंजाब में लोग शाम को घर पहुंचने तक अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं।उन्होंने कहा कि पिछले करीब पौने पांच वर्षों से पंजाब में कानून-व्यवस्था लगातार बिगड़ी है। मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार प्रशासन चलाने में विफल साबित हुई है। परगट सिंह ने आरोप लगाया कि आप और भाजपा दोनों एक-दूसरे की ए और बी टीम की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मान सरकार केंद्र और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के दबाव में काम कर रही है। आप और भाजपा की राजनीति का आधार धर्म है, जबकि पंजाब की असली जरूरतें कानून-व्यवस्था, रोजगार, नशा मुक्ति, शिक्षा और आर्थिक विकास हैं। उन्होंने कहा कि इन नीतियों के कारण पंजाब का सामाजिक भाईचारा प्रभावित हो रहा है। युवा रोजगार और अवसरों की कमी के कारण विदेशों का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार से भी 13 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब मांगा। उन्होंने देश पर बढ़ते कर्ज और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर सवाल उठाए।परगट सिंह ने पंजाब में अवैध खनन और जमीन से जुड़े विवादों का भी जिक्र किया। उन्होंने ईडी की कार्रवाई का हवाला देते हुए करीब 360 करोड़ रुपये के अवैध जमीन हस्तांतरण मामले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था, नशे की समस्या और आर्थिक संकट के साथ ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास अनुभवी नेताओं की मजबूत टीम है। इसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रताप सिंह बाजवा और चरणजीत सिंह चन्नी जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। सभी नेता मिलकर पंजाब को दोबारा विकास की राह पर लाएंगे। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्षों को वास्तविक मुद्दों पर खुली बहस की चुनौती दी।