संवाद न्यूज एजेंसीजालंधर। नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनाव से पहले उन्हें पक्का करने का वादा किया था। अब सरकार अपना वादा भूल गई है।कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है लेकिन वे दबने वाले नहीं हैं। एनएचएम यूनियन के प्रतिनिधि सुमित ने बताया कि कर्मचारी इस 12 तारीख से हड़ताल पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रशासन के जरिये आंदोलन कुचलने का प्रयास कर रही है। जिलाधिकारी ने 500 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने और नारेबाजी पर रोक लगाने के लिए धारा लागू की थी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है। यदि चंडीगढ़ में सरकार के साथ होने वाली बैठक बेनतीजा रही, तो वे सड़कें जाम कर मोर्चा खोलेंगे। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें सोशल मीडिया पर विरोध दर्ज करवाने से रोक रही है। एनएचएम समूह पंजाब यूनियन का मुख्य सोशल मीडिया अकाउंट और कमेंट्स के जरिये कर्मचारियों के अकाउंट भी बंद करवा दिए गए हैं। वे चुनावी वादों से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कर्मचारियों ने नियमितीकरण प्रक्रिया जारी रखने और तत्काल वित्तीय सुरक्षा के लिए पे-स्केल का नोटिफिकेशन तुरंत जारी करने की मांग की है। सहमति न बनने पर राज्यव्यापी चक्का जाम किया जाएगा।