Jalandhar News: टूटी नंबर प्लेट वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

जालंधर। जालंधर पुलिस ने टूटी या छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। ऐसे वाहनों को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी उपलब्ध नहीं कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर जसरूप कौर बाठ ने बताया कि वाहन चालकों को नंबर प्लेट स्पष्ट और नियमों के अनुरूप रखने के लिए कहा जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य वाहनों की पहचान सुनिश्चित करना है। इसका लक्ष्य यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देना भी है। यह सख्त कदम नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर पहचान छिपाने वालों पर लगाम लगाएगा। इन आदेशों का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाएगा।