फिरोजपुर। डबल मुनाफा देने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 22 लाख 82 हजार रुपये की ठगी की गई है। थाना कैंट पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।रणजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि जर्नेशिंग ऑफ फार्मिंग कंपनी के नाम पर उन्हें अधिक मुनाफे का लालच दिया गया। इस तरह उनसे 22 लाख 82 हजार रुपये की धोखाधड़ी हुई। आरोपियों की पहचान परमिंदर सिंह, बिक्रमजीत सिंह, जसप्रीत सिंह, सतविंदर सिंह उर्फ सोना और जतिंदर सिंह उर्फ कमल ग्रेवाल के रूप में हुई है। मामले की जांच उप कप्तान पुलिस (सब-डिवीजन) देहाती फिरोजपुर ने की। वरिष्ठ पुलिस कप्तान फिरोजपुर के आदेश पर पांचों आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।