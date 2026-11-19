अबोहर। मोहल्ला रामनगर में गोबर देने को लेकर हुए झगड़े में घायल करीब 50 वर्षीय सुधीर की मंगलवार रात मौत हो गई। दिवाली से एक दिन पूर्व हुए इस खूनी संघर्ष में पड़ोसियों ने कथित तौर पर सुधीर पर लाठियों और ईंटों से हमला किया था। वीरवार को मृतक के परिजन और मोहल्लेवासियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना नं. 2 के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिससे सड़क पर यातायात बाधित हो गया।जानकारी के अनुसार, 7 नवंबर को सुधीर के घर पड़ोस की एक लड़की गोबर मांगने आई थी। सुधीर की पुत्रवधू ने गोबर देने से मना कर दिया जिसके बाद दोनों परिवारों में विवाद हो गया। सुधीर जब काम से लौटा और विवाद का कारण पूछने गया, तो पड़ोसियों ने उस पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावरों ने सुधीर पर लाठियों, डंडों और ईंटों से वार किए। बीच-बचाव करने आईं उसकी बेटियों और पुत्रवधू के साथ भी मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल सुधीर को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर फरीदकोट रेफर किया गया था। बाद में उसे बठिंडा ले जाया गया, जहां से दो दिन पहले ही घर लाया गया था। सिर में गंभीर चोटों के कारण उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और मंगलवार रात उसकी मौत हो गई। थाना नं. 2 की पुलिस ने सूचना मिलने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।