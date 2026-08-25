फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Uproar at Jalandhar Municipal Corporation House meeting Mayor passed all proposals in 90 seconds

जालंधर निगम हाउस बैठक में हंगामा: मेयर ने डेढ़ मिनट में पास किए सभी प्रस्ताव, विपक्ष ने कॉपियां उछाली

Tue, 25 Aug 2026 01:15 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Published by: Nivedita Updated Tue, 25 Aug 2026 01:15 PM IST
सार

हंगामे के बीच मेयर वनीत धीर ने एक से डेढ़ मिनट में हाउस बैठक में रखे गए सभी प्रस्ताव पास कर दिए। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने विपक्ष की आवाज दबाने और बिना जवाब दिए मता पास करवाने के विरोध में कॉपियां हवा में उछलकर विरोध दर्ज कराया।

विज्ञापन
Uproar at Jalandhar Municipal Corporation House meeting Mayor passed all proposals in 90 seconds
जालंधर निगम हाउस की बैठक में हंगामा - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जालंधर में नगर निगम हाउस की बैठक में जबरदस्त हंगामा हो गया। वार्डों में काम न होने को लेकर कांग्रेस पार्षद अपनी समस्या रख रहे थे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीच में बोलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बैठक में हंगामा हो गया। 
विज्ञापन




हंगामे के बीच मेयर वनीत धीर ने एक से डेढ़ मिनट में हाउस बैठक में रखे गए सभी प्रस्ताव पास कर दिए। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने विपक्ष की आवाज दबाने और बिना जवाब दिए मता पास करवाने के विरोध में कॉपियां हवा में उछलकर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद अन्य पार्षद अपनी समस्याएं नहीं रख पाए। विपक्षी पार्षदों ने आरोप लगाया कि मेयर बिना सवालों के जवाब दिए बैठक से चले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed