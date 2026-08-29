Jalandhar News: बेकाबू कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर, ड्राइवर हिरासत में

संवाद न्यूज एजेंसीजालंधर। नकोदर चौक और विवेक इंटरनेशनल होटल के पास तेज रफ्तार किया सेल्टोस ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों और एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार मोहित ने कूदकर अपनी जान बचाई पर उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चालक ने पहले दो-तीन कारों को टक्कर मारी, फिर बाइक को चपेट में लिया। टक्कर जोरदार थी, जिससे वाहनों को नुकसान पहुंचा। चालक की हालत देखकर लोगों ने उसके शराब के नशे में होने का शक जताया। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने चालक को घेरकर पकड़ लिया। पीसीआर-112 की पुलिस टीम ने चालक को हिरासत में लेकर थाना नंबर-4 पहुंचाया। पुलिस अधिकारी अमरीक सिंह ने बताया कि चालक का मेडिकल करवाया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।