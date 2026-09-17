Jalandhar News: 10 पिस्टल, 20 कारतूस समेत 2 युवक गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदकोट। जिला पुलिस के सीआईए स्टाफ ने अंतरराष्ट्रीय अवैध हथियारों की तस्करी गिरोह से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान अमृतसर निवासी राजबीर सिंह उर्फ अमित और अमर सिंह उर्फ अमर के रूप में हुई है।पुलिस ने इनके कब्जे से 10 पिस्टल और 20 कारतूस बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हथियारों का जखीरा अमृतसर जेल में बंद मुख्य सरगना दीप सिंह उर्फ दीपक ने मंगवाया था। दीप सिंह ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये ये हथियार मंगवाए थे। आरोपी इन्हें आगे पहुंचाने वाले थे। एसएसपी गुरबंस सिंह बैंस ने बताया कि 16 सितंबर को सीआईए स्टाफ को सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर तलवंडी भाई रोड स्थित केंद्रीय मॉडर्न जेल के आसपास से आरोपियों को पकड़ा गया। वे हथियारों को आगे सप्लाई करने या आपराधिक वारदात में इस्तेमाल करने की फिराक में थे।गिरोह का नेटवर्कजांच में पता चला है कि यह गिरोह पाकिस्तान में मौजूद हथियार तस्करों से संपर्क करता था। ड्रोन के माध्यम से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद मंगवाता था। अमृतसर जेल में बंद दीप सिंह अपने साथियों के जरिये हथियारों की खेप संभालने के निर्देश देता था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों और दीप सिंह के खिलाफ थाना सिटी फरीदकोट में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। दीप सिंह के खिलाफ पहले भी आर्म्स एक्ट और नशा तस्करी का मामला दर्ज है।फ़ोटो 17frd1 - फरीदकोट में पिस्टल-कारतूस बरामद मामले की जानकारी देते एसएसपी गुरबंस सिंह बैंस।