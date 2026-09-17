Jalandhar News: पंजाब के जुवेनाइल होम में बच्चों को कौशल विकास प्रशिक्षण

होशियारपुर। पंजाब सरकार जुवेनाइल जस्टिस होम के बच्चों को कौशल विकास प्रशिक्षण दे रही है। होशियारपुर के होम के 48 बच्चों ने रोजगारमुखी कोर्स पूरे किए हैं।मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि 25 ने केश सज्जाकार और 23 ने बहु-कौशल तकनीशियन कोर्स पूरा किया। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर देना है।