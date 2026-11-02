फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Three medical firms investigated; medicines worth 3.30 lakh seized

Jalandhar News: तीन मेडिकल फर्मों की जांच, 3.30 लाख की दवाइयां जब्त

Mon, 02 Nov 2026 06:35 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Mon, 02 Nov 2026 06:35 PM IST
विज्ञापन
Three medical firms investigated; medicines worth 3.30 lakh seized
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

फरीदकोट। स्वास्थ्य विभाग ने नशीली दवाओं की अवैध बिक्री रोकने के लिए फरीदकोट में तीन मेडिकल फर्मों की जांच की। यह कार्रवाई युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम के तहत की गई। इस दौरान एक फर्म से 3,30,687 रुपये मूल्य की 48,990 गोलियां जब्त की गईं।

ड्रग इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह ने बताया कि यह जांच सिटी फरीदकोट पुलिस के सहयोग से हुई। डोगर बस्ती स्थित सिंगला मेडिकल स्टोर में कोई अनियमितता नहीं मिली। राजा मेडिकल एजेंसी में कुछ खामियां पाई गईं। एलआईसी वाली गली स्थित ट्रू एक्ट फार्मा में दवाइयों का बिक्री रिकॉर्ड और अनिवार्य मासिक रिपोर्ट पेश नहीं की गई। विभाग ने फॉर्म-16 के तहत एक्टिनोरम और बेंजप्रो-एफएम की कुल 48,990 गोलियां जब्त कीं। जांच के दौरान राजा मेडिकल एजेंसी में कुछ अनियमितताएं सामने आईं। वहीं, ट्रू एक्ट फार्मा में दवाइयों का बिक्री रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया। अनिवार्य मासिक रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई थी। ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाली फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed