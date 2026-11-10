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Jalandhar News: दामाद ने ससुराल में गोली चलाई, ससुर गंभीर

Tue, 10 Nov 2026 05:35 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Tue, 10 Nov 2026 05:35 PM IST
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Kapil Sharma Cafe Shooting: 2 Suspects Caught in Canada
साले को निशाना बनाकर चलाई थी गोली, बीच में आए ससुर हुए घायल
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दोस्तों के सामने बेइज्जती करने का लगाया आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
जालंधर। मंगलवार तड़के थ्री स्टार कॉलोनी में एक दामाद ने अपने साथियों के साथ ससुराल पहुंचकर फायरिंग कर दी। इस घटना में बीच-बचाव करने आए ससुर ईश्वर सिंह को गोली लग गई। उन्हें गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पीड़ित परिवार के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 4 बजे आरोपी दामाद मनदीप सिंह उर्फ गिन्नी 3-4 साथियों के साथ गाड़ी में आया था। परिवार का आरोप है कि वह जबरन कार की चाबी मांग रहा था। पहले उसने अपने दोस्त की कार की चाबी लौटाई थी, जो उसके पास थी। इसके बाद वह ससुराल वालों की गाड़ी की चाबी मांगने लगा। इन्कार करने पर विवाद बढ़ा और उसने गोली चला दी। आरोपी ने साले गगनदीप को निशाना बनाया था लेकिन उसे बचाने आए पिता ईश्वर सिंह के हाथ में गोली लग गई।
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पारिवारिक विवाद और पुलिस जांच
आरोपी की सास बलविंदर कौर ने बताया कि दामाद नशे का आदी है और पत्नी को परेशान करता था। परिवार का मानना है कि इसी पारिवारिक विवाद के कारण उसने फायरिंग की। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची पर गोली का खोल नहीं मिला। परिजनों को सुबह मिट्टी में दबा खोल मिला, जिस पर उन्होंने पुलिस जांच पर सवाल उठाए। एडीसीपी-1 मुख्तियार राय ने पुष्टि की कि दामाद मनदीप सिंह ने ही गोली चलाई थी। पुलिस फिलहाल विवाद की पूरी वजह स्पष्ट नहीं मान रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
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