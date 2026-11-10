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Jalandhar News: छठ पर्व पर चलाई जा रही है 15 जोड़ी त्योहार स्पेशल ट्रेनें

Tue, 10 Nov 2026 05:58 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Tue, 10 Nov 2026 05:58 PM IST
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15 pairs of special festival trains are being run for Chhath festival
संवाद न्यूज एजेंसी
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फिरोजपुर। छठ पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए फिरोजपुर रेल मंडल की ओर से नियमित ट्रेनों के अलावा 15 जोड़ी त्योहार स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से विशेष प्रबंध किए गए हैं।
डीआरएम संजीव कुमार ने बताया कि नौ नवंबर को चार स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। इनमें 04638 अमृतसर-छपरा, 04640 छेहरटा-मुजफ्फरपुर, 04656 लुधियाना-सहरसा और 04660 लुधियाना-पूर्णिया शामिल हैं। 10 नवंबर को तीन स्पेशल ट्रेनें 04658 लुधियाना-सहरसा, 04662 लुधियाना-दरभंगा और 04616 फिरोजपुर कैंट-पटना संचालित की जा रही हैं।
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11 नवंबर को चार और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें 04662 लुधियाना-दरभंगा सुबह 6:30 बजे, 04652 अमृतसर-जयनगर सुबह 10:55 बजे, 04656 लुधियाना-सहरसा शाम 5:35 बजे और 04624 अमृतसर-कोलकाता रात 8:10 बजे रवाना होगी।
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मंडल कार्यालय से अमृतसर, जालंधर सिटी, लुधियाना और ढंढारी कलां रेलवे स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिये 24 घंटे निगरानी की जा रही है। रेलवे ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने, ज्वलनशील पदार्थ और भारी सामान साथ न ले जाने तथा डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता देने की अपील की है।
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