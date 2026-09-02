Jalandhar News: फगवाड़ा में धार्मिक स्थान से गोलक चोरी, चोर सीसीटीवी में कैद

विज्ञापन

फगवाड़ा। शहर में चोरी की वारदातें लगातार हो रही हैं। ताजा मामला खलवाड़ा गेट इलाके से सामने आया है। यहां स्थित गुगा जाहिर वीर जी के स्थान से मंगलवार रात गोलक चोरी हो गई।एक युवक रात करीब साढ़े 11 बजे धार्मिक स्थान में दाखिल हुआ। उसने संगत द्वारा चढ़ाई गई माया वाली गोलक को उखाड़ा। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। सुबह संगत के माथा टेकने पहुंचने पर गोलक गायब मिली। सीसीटीवी फुटेज जांचने पर चोरी का पता चला। गुरमीत सिंह ने यह जानकारी दी। लोगों ने पुलिस से आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने सुरक्षा प्रबंध सख्त करने की भी अपील की।फोटो : सीसीटीवी में कैद आरोपी।