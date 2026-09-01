Jalandhar News: ट्रांसफार्मर लगाने पहुंचे अस्थाई बिजली कर्मी से मारपीट

पठानकोट। बमियाल क्षेत्र के गांव अनियाल में बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान एक अस्थायी बिजली कर्मी से मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण इंसाफ की मांग को लेकर एकत्र हो गए।पीड़ित जोनी शर्मा ने पुलिस चौकी बमियाल में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने गांव के कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। जोनी शर्मा बिजली विभाग के लिए निजी तौर पर काम करते हैं। घटना के समय वह ट्रांसफार्मर और बिजली का खंभा लगाने के कार्य में जुटे थे। खंभा लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उनसे मारपीट की गई। ग्रामीणों ने इस घटना को गंभीर बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। मामले की सूचना मिलने पर बमियाल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों को कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस चौकी बमियाल के प्रभारी बलकार सिंह ने बताया कि पीड़ित का मेडिकल करवाकर बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।