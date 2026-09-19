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Jalandhar News: जम्मू के ध्यानार्थ - पठानकोट नहर में मिली संदिग्ध मिसाइलनुमा वस्तु, इलाके में मची सनसनी

Sat, 19 Sep 2026 04:27 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 19 Sep 2026 04:27 PM IST
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Suspicious missile-like object found in Pathankot canal; sensation in the area
पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
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संवाद न्यूज एजेंसी
पठानकोट। शाहपुर गेट क्षेत्र में पानी के बीच एक संदिग्ध मिसाइलनुमा वस्तु मिलने से सनसनी फैल गई। यह वस्तु बम या मिसाइल जैसी दिखने के कारण स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की।
प्रत्यक्षदर्शी मोहन लाल ने बताया कि फैक्टरी से लौटते समय पानी के पास उनकी नजर इस संदिग्ध वस्तु पर पड़ी। उन्हें यह पहली नजर में मिसाइल या बम जैसी लगी। उन्होंने बिना जोखिम उठाए तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधिकारी जसपाल सिंह ने बताया कि 112 कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पानी के अंदर संदिग्ध वस्तु बरामद की।
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बम निरोधक दस्ते को माैके पर बुलाया
सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया है। विशेषज्ञों की मौजूदगी में वस्तु को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद उसकी विस्तृत जांच की जाएगी। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह वस्तु वास्तव में क्या है। यह भी पता चलेगा कि इसमें कोई विस्फोटक या खतरा तो मौजूद नहीं है।
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फोटो: 02 पठानकोट नहर पानी में मिसाइलनुमा वस्तु।
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