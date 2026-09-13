जालंधर में युवक की संदिग्ध मौत: शव के पास से मिला इंजेक्शन, नशे के ओवरडोज से मौत की आशंका

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घटना की सूचना मिलने के बाद भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक शीतल अंगुराल मौके पर पहुंचे। उन्होंने इलाके में कथित तौर पर खुलेआम नशे की बिक्री को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए। शीतल अंगुराल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद सबसे पहले नशे के इंजेक्शन अपने कब्जे में लेकर वहां से हटा दिए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास शव की घटनास्थल से जुड़ी शुरुआती तस्वीरें मौजूद हैं। पूर्व विधायक शीतल अंगुराल ने आरोप लगाया कि बस्ती दानिशमंदा और बस्ती शेख इलाके में नशे की बिक्री कथित तौर पर खुलेआम हो रही है और पुलिस को इसकी जानकारी होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही।उन्होंने युवक की मौत को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर-5 की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा घटनास्थल की जांच की जा रही है और युवक की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।