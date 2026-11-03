फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Reserved festival special train to run between Ludhiana and Purnia

Jalandhar News: लुधियाना-पूर्णिया के बीच चलेगी आरक्षित त्योहार स्पेशल ट्रेन

Tue, 03 Nov 2026 06:18 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Tue, 03 Nov 2026 06:18 PM IST
विज्ञापन
Reserved festival special train to run between Ludhiana and Purnia
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

फिरोजपुर। आगामी त्योहारों के दौरान रेल यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लुधियाना और पूर्णिया के बीच आरक्षित त्योहार स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे लगाएगी। इससे पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बसंत कुमार ने बताया कि ट्रेन नंबर 04660 लुधियाना-पूर्णिया स्पेशल 5 और 9 नवंबर को लुधियाना से दोपहर 12 बजे रवाना होगी। यह अगले दिन रात 9:30 बजे पूर्णिया पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04659 पूर्णिया-लुधियाना स्पेशल 6 और 10 नवंबर को पूर्णिया से रात 11:30 बजे चलेगी। यह निर्धारित समय के अनुसार सुबह 6:50 बजे लुधियाना पहुंचेगी। यह त्योहार स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में कई स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें ढंडारी कलां, अंबाला कैंट, यमुनानगर जगाधरी और सहारनपुर शामिल हैं। इसके अलावा, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर और बुढ़वल में भी ठहराव होगा। गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, भटनी, सीवान और छपरा भी इसके मार्ग में आएंगे। सोनपुर, हाजीपुर, शाहपुर पटोरी, बछवाड़ा, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, मानसी, सहरसा और बनमनखी पर भी ट्रेन रुकेगी। इन ठहरावों से पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों से इस विशेष ट्रेन का लाभ उठाने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed