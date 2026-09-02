पंजाब में बरसात: तेज हवाओं के साथ बरसे बादल, परेशान कर रही उमस भरी गर्मी से मिली राहत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 02 Sep 2026 11:51 AM IST
सार
जालंधर में सुबह से आसमान में बादल छा गए और हवा चलने लगी। इसके बाद आई तेज बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिल गई।
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विस्तार
पंजाब में कई जिलों में झमाझम बरसात से माैसम सुहाना हो गया है। जालंधर में सुबह से आसमान में बादल छा गए और हवा चलने लगी। इसके बाद आई तेज बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिल गई। वहीं लुधियाना में बरसात के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली।
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