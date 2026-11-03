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Jalandhar News: दिवित औलख को दिग्गज पंजाबी कलाकारों ने दिया कंधा

Tue, 03 Nov 2026 05:32 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Tue, 03 Nov 2026 05:32 PM IST
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Prominent Punjabi artists served as pallbearers for Divit Aulakh.
संवाद न्यूज एजेंसी
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जालंधर। स्पीड रिकॉर्ड्स के मालिक दिनेश औलख के छोटे बेटे दिवित औलख को मंगलवार दोपहर अंतिम विदाई दी गई। उनका शनिवार रात एक भीषण सड़क हादसे में निधन हो गया था। अंतिम संस्कार में पंजाबी मनोरंजन जगत के कई दिग्गज कलाकार और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं।
मॉडल टाउन स्थित श्मशानघाट में अंतिम संस्कार हुआ। इसमें शहर के लोगों, समाजसेवियों और नेताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। पिता दिनेश औलख ने बेटे की चिता को मुखाग्नि दी, जिससे वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। यो यो हनी सिंह, बब्बू मान, अमृत मान, सतिंदर सरताज, गिप्पी ग्रेवाल और वामिका गब्बी जैसे कई पंजाबी कलाकार मौजूद थे। कई पंजाबी गायकों ने दिवित की अर्थी को कंधा देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। जालंधर के मेयर विनीत धीर और कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत सहित कई राजनीतिक एवं सामाजिक हस्तियां भी पहुंचीं। सभी ने औलख परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं।
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दिवित औलख की शनिवार रात एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए कार से जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार नगर निगम की ट्रॉली से टकरा गई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गंभीर हालत में दिवित को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके असामयिक निधन से पूरे पंजाबी मनोरंजन जगत में शोक की लहर है।
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