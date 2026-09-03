जालंधर में मैट्रेस फैक्टरी में लगी आग: कई धमाकों से दहला इलाका, केमिकल के कारण आग बुझाने में आ रही दिक्कत

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फैक्टरी में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री और केमिकल मौजूद होने की बात कही जा रही है। इसी कारण आग तेजी से फैल रही है और उस पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो रहा है। यह सवाल खड़ा हो गया है कि रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक केमिकल कैसे पहुंचा। प्रशासन इस मामले की जांच करेगा। मौके पर प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद हैं। वे लगातार आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं।आग लगने का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि, शुरुआती जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य तकनीकी खराबी को वजह माना जा रहा है। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि दूर-दूर तक सुनाई दी। इससे स्थानीय निवासियों में भय का माहौल है। आसपास के घरों को खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।