फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   massive fire broke out at Modi Mattress factory on Basti Peer Dad Road in Jalandhar

जालंधर में मैट्रेस फैक्टरी में लगी आग: कई धमाकों से दहला इलाका, केमिकल के कारण आग बुझाने में आ रही दिक्कत

Thu, 03 Sep 2026 10:09 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Published by: Nivedita Updated Thu, 03 Sep 2026 10:09 AM IST
सार

जालंधर के बस्ती पीर दाद रोड स्थित मोदी मैट्रेस फैक्टरी में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री और केमिकल मौजूद होने की बात कही जा रही है। इसी कारण आग तेजी से फैल रही है और उस पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो रहा है।

विज्ञापन
massive fire broke out at Modi Mattress factory on Basti Peer Dad Road in Jalandhar
जालंधर में फैक्टरी में आग - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जालंधर के बस्ती पीर दाद रोड स्थित मोदी मैट्रेस फैक्टरी में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने के दौरान कई जोरदार धमाके हुए, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन


फैक्टरी में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री और केमिकल मौजूद होने की बात कही जा रही है। इसी कारण आग तेजी से फैल रही है और उस पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो रहा है। यह सवाल खड़ा हो गया है कि रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक केमिकल कैसे पहुंचा। प्रशासन इस मामले की जांच करेगा। मौके पर प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद हैं। वे लगातार आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं।
विज्ञापन


आग लगने का कारण और प्रभाव
आग लगने का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि, शुरुआती जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य तकनीकी खराबी को वजह माना जा रहा है। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि दूर-दूर तक सुनाई दी। इससे स्थानीय निवासियों में भय का माहौल है। आसपास के घरों को खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed