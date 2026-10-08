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दिलजीत का घर समझ दीवार पर लिखे खालिस्तानी नारे: पड़ोसी बोला-मेरी दीवार खराब की, दोसांझ कलां में देर रात हंगामा

Thu, 08 Oct 2026 02:55 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Published by: Nivedita Updated Thu, 08 Oct 2026 02:55 PM IST
सार

जिस घर की दीवार पर नारे लिखे गए हैं, वह मुख्तियार का है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। फिलहाल घटना के संबंध में पूरी स्थिति सीसीटीवी जांच के बाद ही स्पष्ट होने की बात कही गई है।

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Khalistani slogans painted on singer Diljit Dosanjh neighbor house in Dosanjh Kalan village Jalandhar
दीवार पर लिखे नारे - फोटो : संवाद

विस्तार
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जालंधर के दोसांझ कलां गांव में पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के घर की दीवार समझकर पड़ोसी के घर पर खालिस्तानी नारे लिखने का मामला सामने आया है। 
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दिलजीत के पड़ोसी मुख्तियार के मुताबिक, बुधवार देर रात करीब डेढ़ बजे 4-5 लोग मुंह ढककर दीवार पर स्प्रे से कुछ लिख रहे थे। स्प्रे की गंध आने पर उनकी नींद खुली और उन्होंने लोगों को डांटा, जिसके बाद वे मौके से भाग गए। मुख्तियार ने बताया कि सुबह दीवार देखने पर उस पर ‘खालिस्तान’ से जुड़े नारे लिखे मिले और नीचे दिलजीत दोसांझ का नाम भी लिखा था। उनका कहना है कि संभवत: आरोपियों को यह पता नहीं था कि यह घर दिलजीत दोसांझ का नहीं है। 



उन्होंने बताया कि दीवार खराब होने से उन्हें करीब 5 से 7 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, जिस घर की दीवार पर नारे लिखे गए हैं, वह मुख्तियार का है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। फिलहाल घटना के संबंध में पूरी स्थिति सीसीटीवी जांच के बाद ही स्पष्ट होने की बात कही गई है।
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दिलजीत दोसांझ का ‘रुपे ऑरा इंडिया टूर 2026’ 1 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होने वाला है। टूर के तहत कई प्रमुख शहरों में उनके कॉन्सर्ट प्रस्तावित हैं।
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