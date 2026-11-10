Jalandhar News: अफीम सप्लाई करने वाला तस्कर डेढ़ किलो अफीम के साथ काबू

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संवाद न्यूज एजेंसीजालंधर। फिल्लौर पुलिस ने मध्य प्रदेश के एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुई है। आरोपी की पहचान पंकज कुमार पुत्र गोपाल सुतार के रूप में हुई है।पंकज कुमार मध्य प्रदेश के गांव धारड़ी, थाना सिंगोली का निवासी है। पुलिस के अनुसार, वह मध्य प्रदेश से अफीम लाकर पंजाब के विभिन्न जिलों में सप्लाई करता था। डीएसपी फिल्लौर भरत मसीह ने यह जानकारी दी। थाना प्रभारी बलविंदर सिंह भुल्लर के नेतृत्व में पुलिस टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान गन्ना गांव के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोक तलाशी लेने पर उसके कब्जे से अफीम मिली। पुलिस ने नशीला पदार्थ जब्त कर आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।तस्करी नेटवर्क की जांचपुलिस जांच में सामने आया है कि पंकज कुमार कई वर्षों से मध्य प्रदेश से अफीम लाकर पंजाब में सप्लाई कर रहा था। उसके खिलाफ वर्ष 2022 में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। फिल्लौर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने रिमांड हासिल कर उससे अफीम के सप्लायरों की जानकारी मांगी है।