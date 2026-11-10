Jalandhar News: पुलिस मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में दो बदमाश घायल

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मोगा। मोगा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मेहना से नथुवाला जदीद लिंक रोड पर पुलिस गश्त कर रही थी। पुलिस ने पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया।युवकों ने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी गोलीबारी की, जिसमें दोनों युवक घायल हो गए। घायलों की पहचान गुरसेवक सिंह और आकाशदीप सिंह के रूप में हुई है। दोनों मोगा के निवासी हैं और उनके खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्हें इलाज के लिए मोगा सिविल अस्पताल ले जाया गया। मौके से दो पिस्टल और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक सरताज सिंह चहल ने बताया कि कुल 5 राउंड गोलीबारी हुई। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।फोटो.... मोगा पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ की मौके की फोटो।