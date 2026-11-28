जालंधर के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज उन्होंने जालंधर में ज्वाइन किया है और पंजाब सरकार की ओर से चलाए जा रहे 'युद्ध नशों विरुद्ध' तथा 'युद्ध गैंगस्टरों विरुद्ध' अभियान को और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा तस्करों और गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अपराधियों को जड़ से खत्म करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। नशे के मामले में पुलिस की नीति जीरो टॉलरेंस की रहेगी और इस कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस और आम लोगों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि पुलिस जनता की सेवा अधिक प्रभावी तरीके से कर सके। उन्होंने लोगों से पुलिस का सहयोग करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने खास तौर पर उन लोगों और युवाओं को चेतावनी दी, जो थोड़े से पैसों के लालच में नशे के कारोबार से जुड़ जाते हैं।उन्होंने कहा कि ऐसे लोग इस गलत रास्ते पर न चलें, क्योंकि थोड़े से पैसों के लालच में उठाया गया कदम उनका पूरा भविष्य बर्बाद कर सकता है। अंत में उन्होंने जालंधर के लोगों से अपील की कि वे पुलिस के साथ जुड़ें और सहयोग करें, ताकि सभी मिलकर शहर को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में काम कर सकें।