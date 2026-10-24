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Jalandhar News: तेज आंधी के बाद ओलावृष्टि, मंडियों में खुले में पड़ा धान भीगा

Sat, 24 Oct 2026 10:42 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 24 Oct 2026 10:42 PM IST
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Hailstorm after strong storm, paddy lying in the open in the markets got wet
संवाद न्यूज एजेंसी
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फिरोजपुर। सीमावर्ती जिला फिरोजपुर में शनिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे मौसम ने अचानक करवट बदल ली। तेज आंधी के बाद ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड भी बढ़ गई।

अचानक बदले मौसम ने धान खरीद और उठान की प्रक्रिया के बीच किसानों की चिंता बढ़ा दी। जिले की अनाज मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ा धान बारिश और ओलावृष्टि के कारण गीला हो गया। इससे धान की गुणवत्ता प्रभावित होने और खरीद प्रक्रिया में परेशानी आने की आशंका है। पहले से ही मंडियों में धान की आवक और उठान को लेकर परेशान किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
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