फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Police raid on suspected hideouts of drug smugglers in Faridkot district

Jalandhar News: फरीदकोट जिले में नशा तस्करों के संदिग्ध ठिकानों पर पुलिस की दबिश

Sat, 24 Oct 2026 10:48 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 24 Oct 2026 10:48 PM IST
विज्ञापन
Police raid on suspected hideouts of drug smugglers in Faridkot district
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

फरीदकोट। जिला पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरबंस सिंह बैंस के नेतृत्व में फरीदकोट और कोटकपूरा में नशों के विरुद्ध कासो ऑपरेशन चलाया। पुलिस टीमों ने नशे के प्रमुख केंद्रों में संदिग्ध व्यक्तियों के घरों की तलाशी ली और पूछताछ की।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बैंस ने फरीदकोट के दशमेश नगर समेत कई क्षेत्रों में कार्रवाई की निगरानी की। कोटकपूरा में पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह और पुलिस उपाधीक्षक संजीव कुमार ने अभियान का नेतृत्व किया। जैतो चुंगी, छज्ज घड़ा मोहल्ला सहित अन्य क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला और वाहनों की विशेष नाकाबंदी कर जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि इन ऑपरेशनों का उद्देश्य नशा तस्करी की आपूर्ति शृंखला तोड़ना और कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
विज्ञापन

फ़ोटो 24 frd 1, फ़ोटो 24 frd 2
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed