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Jalandhar News: धान खरीद का जायजा लेने दाना मंडी पहुंचे विधानसभा स्पीकर संधवां

Sat, 24 Oct 2026 11:05 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 24 Oct 2026 11:05 PM IST
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Assembly Speaker Sandhwan visits grain market to take stock of paddy procurement
केंद्र पर लगाया पंजाब को नुकसान पहुंचाने का आरोप
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संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजपुर। पंजाब स्पीकर कुलतार सिंह संधवां शनिवार को फिरोजपुर की दाना मंडी पहुंचे। उन्होंने 1 अक्तूबर से शुरू धान खरीद का जायजा लिया। संधवां ने मंडी में खरीद व्यवस्था का निरीक्षण किया और किसानों से उनकी समस्याओं पर बात की।

किसानों ने बताया, खरीद व्यवस्था अच्छी है और वे सरकार से संतुष्ट हैं। संधवां ने केंद्र सरकार पर पंजाब से भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, केंद्र जानबूझकर पंजाब को नुकसान पहुंचा रहा है। धान के सीजन में खाद के रैक देर से भेजे जा रहे हैं, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। उन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान और खरीद प्रक्रिया को सुचारु रखने पर जोर दिया। इस मौके पर फिरोजपुर शहरी विधायक रणबीर सिंह भुल्लर, मार्केट कमेटी फिरोजपुर शहर के चेयरमैन हरमीत सिंह खाई, कर्मचारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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फोटो कैप्शन -फिरोजपुर शहर दाना मंडी में किसानों से मिलते स्पीकर कुलतार सिंह संधवां।
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