होशियारपुर। समूह गयार समाज दोआबा रीजन की ओर से होशियारपुर में वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज की ओर से भाजपा नेता रमन घई को बिरादरी और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।इस अवसर पर रमन घई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से देश के 60 फीसदी गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में मदद मिली है। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। घई ने कहा कि केंद्र सरकार समाज के हर वर्ग की तरक्की के लिए प्रयासरत है। उन्होंने गयार समाज को मेले की बधाई दी।