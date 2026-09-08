Jalandhar News: पेट्रोल पंप पर कर्मचारी पर हमला, गार्ड की हवाई फायरिंग में बदमाश घायल

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मोगा-लुधियाना राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव चुडचक्क के पास बालाजी पेट्रोल फिलिंग स्टेशन पर सोमवार रात छह युवकों ने कर्मचारी जसपाल सिंह पर रॉड-डंडों से हमला कर दिया। साथी को बचाने के लिए सुरक्षा गार्ड व पूर्व सैनिक जगराज सिंह ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से दो हवाई फायर किए। इस दौरान एक हमलावर घायल हो गया। उसके साथी उसे स्कॉर्पियो में डालकर फरार हो गए।जगराज सिंह के अनुसार रात करीब 10:30 बजे सफेद स्कॉर्पियो में छह युवक पेट्रोल भरवाने आए थे। किसी बात को लेकर जसपाल से कहासुनी के बाद युवकों ने गाड़ी से लोहे की रॉड और डंडे निकालकर उस पर हमला कर दिया। हमलावरों से घिरे जसपाल को बचाने के लिए जगराज ने हवाई फायर किए।डीएसपी निहाल सिंह वाला अनवर अली ने बताया कि जगराज के बयान पर थाना अजीतवाल में छह अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 148 दर्ज की गई है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 191(3) और 190 के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर स्कॉर्पियो के नंबर और आरोपियों की पहचान में जुटी है।