Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Dr. Suhani Doda has been declared your candidate from Abohar

Jalandhar News: डॉ. सुहानी डोडा अबोहर से आप की उम्मीदवार घोषित

Thu, 12 Nov 2026 08:42 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Thu, 12 Nov 2026 08:42 PM IST
विज्ञापन
Dr. Suhani Doda has been declared your candidate from Abohar
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अबोहर। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज की हैं। पार्टी ने वीरवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इसमें अबोहर विधानसभा हलके से डॉ. सुहानी डोडा को उम्मीदवार बनाया गया है। इस फैसले से अबोहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है।
फोटो-1 - सुहानी डोडा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed