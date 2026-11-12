Jalandhar News: डॉ. सुहानी डोडा अबोहर से आप की उम्मीदवार घोषित

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अबोहर। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज की हैं। पार्टी ने वीरवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इसमें अबोहर विधानसभा हलके से डॉ. सुहानी डोडा को उम्मीदवार बनाया गया है। इस फैसले से अबोहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है।

फोटो-1 - सुहानी डोडा।

संवाद न्यूज एजेंसी