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Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Arrival of 48,141 metric tonnes of paddy in Moga's mandis (grain markets)

Jalandhar News: मोगा की मंडियों में 48,141 मीट्रिक टन धान की आवक

Sat, 17 Oct 2026 05:38 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 17 Oct 2026 05:38 PM IST
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Arrival of 48,141 metric tonnes of paddy in Moga's mandis (grain markets)
संवाद न्यूज एजेंसी
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मोगा। मोगा जिले की मंडियों में अब तक 48,141 मीट्रिक टन धान की आमद हुई है, जिसमें से 41,006 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। जिलाधिकारी सागर सेतिया ने किसानों से सूखा धान मंडियों में लाने की अपील की।

इससे खरीद प्रक्रिया सुचारु रहेगी और किसानों को देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शाम छह बजे से सुबह दस बजे तक धान की कटाई पर प्रतिबंध है। ओस और नमी से धान की गुणवत्ता प्रभावित होती है। पनग्रेन ने 20,748 मीट्रिक टन, मार्कफेड ने 10,186 मीट्रिक टन, पनसप ने 6,304 मीट्रिक टन और पंजाब राज्य गोदाम निगम ने 3,768 मीट्रिक टन धान खरीदा है। प्रशासन ने किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में प्रबंध किए हैं। खरीदे गए धान की समय पर लिफ्टिंग भी सुनिश्चित की जा रही है।
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