Jalandhar News: मोगा की मंडियों में 48,141 मीट्रिक टन धान की आवक

मोगा। मोगा जिले की मंडियों में अब तक 48,141 मीट्रिक टन धान की आमद हुई है, जिसमें से 41,006 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। जिलाधिकारी सागर सेतिया ने किसानों से सूखा धान मंडियों में लाने की अपील की।इससे खरीद प्रक्रिया सुचारु रहेगी और किसानों को देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शाम छह बजे से सुबह दस बजे तक धान की कटाई पर प्रतिबंध है। ओस और नमी से धान की गुणवत्ता प्रभावित होती है। पनग्रेन ने 20,748 मीट्रिक टन, मार्कफेड ने 10,186 मीट्रिक टन, पनसप ने 6,304 मीट्रिक टन और पंजाब राज्य गोदाम निगम ने 3,768 मीट्रिक टन धान खरीदा है। प्रशासन ने किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में प्रबंध किए हैं। खरीदे गए धान की समय पर लिफ्टिंग भी सुनिश्चित की जा रही है।