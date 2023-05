Punjab: पठानकोट के मौजूदा हालातों पर पुलिस ने तोड़ी चुप्पी, ट्वीट कर बताया, हालात काबू में व स्थिति शांतिपूर्ण

पठानकोट में हाई अलर्ट और आतंकी हमले जैसी खबरों के बीच पंजाब पुलिस की तरफ से इस पर स्थिति साफ की गई है। पुलिस की तरफ से ट्वीट कर बताया गया है कि पठानकोट में स्थिति शांतिपूर्ण और काबू में है । कोई भी अप्रिय गतिविधि नहीं देखी गई हैl फौज का एक अभ्यास चल रहा है।

The situation in Pathankot is peaceful and under control, no adverse activity has been noticed. There is an internal precautionary army exercise going on by army authorities.