{"_id":"6272dbd63e266b5acd3d4336","slug":"faridkot-police-arrested-7-youth-on-the-basis-of-viral-video-of-selling-intoxication-in-punjab","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब: नशा बेचने का वीडियो वायरल होने के बाद फरीदकोट पुलिस ने 7 युवक दबोचे, 300 ग्राम नशीला पाउडर बरामद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट (पंजाब) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 05 May 2022 01:32 AM IST