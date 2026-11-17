केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और भाजपा नेता सीआर पाटिल ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली में सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन समारोह में शामिल होने को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सभी लोग स्वतंत्र हैं और कहीं भी जा सकते हैं। हम किसी को रोक नहीं सकते।

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पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब पाटिल से पूछा गया कि भाजपा नेता अमरिंदर सिंह कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो उन्होंने कहा, "कौन कहां जाता है, इसे हम रोक नहीं सकते। सभी स्वतंत्र हैं और कहीं भी जा सकते हैं।दरअसल, सोनिया गांधी की लिखी पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' का सोमवार को दिल्ली में औपचारिक विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थे। समारोह में कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली पंक्ति में बैठे नजर आए। उनके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई नेता भी मौजूद थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करीब पांच साल पहले कांग्रेस छोड़ दी थी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य की कमान सौंपी गई थी।पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच दोबारा गठबंधन की अटकलों पर भी सीआर पाटिल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला अंतिम होगा, वह सबके सामने आ जाएगा। सुखबीर सिंह बादल के साथ गठबंधन को लेकर बैठक होने के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है।