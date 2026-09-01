राहुल गांधी पर केस दर्ज: चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन, गवर्नर हाउस जाने से रोकने पर पुलिस से टकराव

पंजाब कांग्रेस के अनुसूचित जाति विंग ने मंगलवार को राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और राज्यपाल से मिलने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गवर्नर हाउस जाने से रोका, जिससे टकराव की स्थिति बन गई।

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कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर कांग्रेसी सड़क पर ही बैठ गए। वे राज्यपाल से मिलने के लिए लोक भवन जाने की जिद पर अड़े रहे। पंजाब कांग्रेस के कार्यवाहक प्रधान राजकुमार वेरका ने कहा कि वे शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल से मिलना चाहते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया।प्रदर्शनकारियों ने गवर्नर हाउस की ओर बढ़ने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने पर पुलिस ने कांग्रेसियों को खदेड़ा। आगे बढ़ने की कोशिश के चलते पुलिस ने कुछ कांग्रेसियों को हिरासत में लिया और उन्हें थाना 11 ले जाया गया।यह प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के विरोध में आयोजित किया गया था। राजकुमार वेरका ने कहा कि राहुल गांधी ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मुद्दे को उठाने वाले के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया। कांग्रेस का कहना है कि वे इस कार्रवाई का विरोध जारी रखेंगे।