पंजाब कैबिनेट की बैठक आज: सीएम मान के आवास पर होगी, विधानसभा सत्र समेत कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Mon, 05 Oct 2026 10:27 AM IST
सार
सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को अक्तूबर में विधानसभा सत्र बुलाने का भी आश्वासन दिया था जिसका एलान भी बैठक में किया जा सकता है। इसके अलावा किसानों की अन्य मांगों से संबंधित प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं।
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विस्तार
सीएम भगवंत मान ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सीएम आवास पर यह बैठक दोपहर दो बजे होगी। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। बैठक का एजेंडा बाद में जारी किया जाएगा। बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है।
सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को अक्तूबर में विधानसभा सत्र बुलाने का भी आश्वासन दिया था जिसका एलान भी बैठक में किया जा सकता है। इसके अलावा किसानों की अन्य मांगों से संबंधित प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। इसी तरह उद्योगपतियों को राहत देने के लिए भी बैठक में प्रस्ताव लाए जा सकते हैं।
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सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को अक्तूबर में विधानसभा सत्र बुलाने का भी आश्वासन दिया था जिसका एलान भी बैठक में किया जा सकता है। इसके अलावा किसानों की अन्य मांगों से संबंधित प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। इसी तरह उद्योगपतियों को राहत देने के लिए भी बैठक में प्रस्ताव लाए जा सकते हैं।
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