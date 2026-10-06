आप का नया दांव: 'मैं कसम खाता/खाती हूं कि हमेशा आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा/दूंगी'; वोटरों से लिखवाई ये पर्ची

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पर्ची पर मतदाता का नाम, उम्र, फोन नंबर समेत अन्य जानकारी दर्ज करने के साथ उसमें यह भी लिखा है कि मैं कसम खाता/खाती हूं कि हमेशा आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा/दूंगी। आप के जिला अध्यक्ष बलजीत सिंह ने पर्चियां काटे जाने की पुष्टि करते हुए इसे बूथ स्तर पर लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान बताया है। विज्ञापन पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ सियासी दलों ने मतदाताओं तक पहुंच बनाने के नए तरीके आजमाने शुरू कर दिए हैं। मौर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की एक ऐसी पर्ची सामने आई है, जिसने राजनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है।

पर्ची पर मतदाता की पूरी जानकारी

आम आदमी पार्टी के नाम से जारी पर्ची पर सीरियल नंबर के अलावा पंजाब, जिला, विधानसभा, गांव और वार्ड से संबंधित जानकारी दर्ज है। इसके बाद मतदाता का नाम, आयु, फोन नंबर, पिता का नाम और विधानसभा क्षेत्र के संबंधित एरिया का नाम लिखा गया है।

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सूत्रों के अनुसार, ऐसी पर्चियां मौड़ विधानसभा क्षेत्र के राम नगर गांव के मतदाताओं से संबंधित हैं। ये पर्चियां एक अक्तूबर को काटी गई हैं। पर्ची काटने के साथ लोगों को दो पंफ्लेट भी दिए जा रहे हैं। इनमें मान के मुनाफे अभियान वाला पंफलेट भी शामिल है।

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आप विधायक के पार्टी से बाहर होने के बाद बदले समीकरण

मौड़ के मौजूदा आप विधायक सुखवीर सिंह मैसरखाना के पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। शिक्षक कमी के मुद्दे पर सोशल मीडिया लाइव के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान और मनीष सिसोदिया पर सवाल उठाने के कुछ घंटे बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद मौर हलके में आप की ओर से चुनाव लड़ने के लिए नवदीप जीदा और राजू धड्डे के नाम चर्चा में हैं।



