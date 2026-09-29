फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Protection for live in couple report to police station 15 days woman to inform parents daily highcourt

लिव इन में रह रहे जोड़े को सुरक्षा: हर 15 दिन में थाने में हाजिरी, महिला रोज माता-पिता को बताएगी कुशलक्षेम

Tue, 29 Sep 2026 08:26 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 29 Sep 2026 08:26 AM IST
सार

अदालत ने जोड़े को संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष हर 15 दिन में पेश होने का आदेश दिया है। उन्हें मोबाइल नंबर चालू रखने और वर्तमान पता थाना प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा। अदालत ने कहा कि महिला अभी अपने साथी की पृष्ठभूमि से पूरी तरह परिचित नहीं है।

विज्ञापन
Protection for live in couple report to police station 15 days woman to inform parents daily highcourt
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जीवन और स्वतंत्रता को खतरा बताकर सुरक्षा मांगने वाले लिव-इन जोड़े को सुरक्षा दी है। न्यायमूर्ति आलोक जैन ने उनकी नियमित निगरानी का निर्देश दिया। यह व्यवस्था कम से कम तीन महीने तक जारी रहेगी।
विज्ञापन


अदालत ने जोड़े को संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष हर 15 दिन में पेश होने का आदेश दिया है। उन्हें मोबाइल नंबर चालू रखने और वर्तमान पता थाना प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा। अदालत ने कहा कि महिला अभी अपने साथी की पृष्ठभूमि से पूरी तरह परिचित नहीं है। इससे पहले 11 सितंबर को पारित आदेश के बाद दोनों अदालत के समक्ष पेश हुए थे। न्यायमूर्ति आलोक जैन ने उनसे बातचीत कर उनकी स्थिति को समझने का प्रयास किया। जोड़े की कम उम्र को ध्यान में रखते हुए महिला को माता-पिता से प्रतिदिन बात करने को कहा गया। उसे अपनी कुशलक्षेम की जानकारी उन्हें देनी होगी। माता-पिता को आशंका होने पर वे तत्काल थाना प्रभारी को सूचना दे सकेंगे। 
विज्ञापन


सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि जोड़े ने 25 अगस्त को सुरक्षा के लिए अभ्यावेदन दिया था। पुलिस ने इस अभ्यावेदन की जांच की और महिला के माता-पिता के बयान भी दर्ज किए। पुलिस के अनुसार, जांच में कोई खतरा सामने नहीं आया। इसके बावजूद, अदालत ने जोड़े की कम उम्र और परिस्थितियों के कारण एहतियाती निगरानी का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed